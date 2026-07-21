Controlli a tappeto nel Catanzarese: tre deferimenti e uno stop a uno spettacolo

Il bilancio

CATANZARO Un ciclomotore radiato dal PRA, senza targa e con alla guida un 44enne già noto alle forze dell’ordine che trasportava il figlio minorenne senza casco: è l’episodio più eclatante di un weekend di controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, che nella notte tra il 18 e il 19 luglio hanno passato al setaccio Sellia Marina e Botricello, nel Catanzarese, tra sicurezza stradale e presidi della movida estiva. L’uomo, intercettato in mattinata mentre era alla guida con patente scaduta, non si è fermato all’alt della pattuglia della Stazione locale, tentando la fuga con manovre azzardate. La Centrale operativa del Comando provinciale ha diramato le ricerche e diverse pattuglie della Compagnia hanno rintracciato il conducente nei pressi del proprio domicilio estivo. Il motociclo è stato sequestrato in via amministrativa, la patente ritirata e le sanzioni elevate a suo carico ammontano complessivamente a 1.823 euro. Il servizio ha portato al deferimento in stato di libertà di tre persone in totale. Oltre al 44enne, sono stati deferiti due giovani conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico oltre i limiti di legge: per entrambi è scattato l’immediato ritiro della patente. Nel corso del servizio sono stati controllati complessivamente 28 veicoli e 50 persone; altri due automobilisti sono stati sanzionati per 334 euro per sorpassi pericolosi in prossimità di incroci. Il dispositivo ha riguardato anche i presidi della movida estiva: su impulso della Stazione carabinieri di Botricello, il Comune ha notificato un’ordinanza di divieto di svolgimento per uno spettacolo danzante in programma in un noto stabilimento balneare del posto, risultato privo delle autorizzazioni e dei collaudi di sicurezza necessari a tutela degli avventori. Il Comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro sottolinea l’impegno a prevenire il ripetersi di incidenti stradali, con particolare attenzione alla guida sotto l’effetto di alcol o droga: i controlli, fa sapere, proseguiranno in tutta la provincia.