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Bimba scompare nelle acque del lago di Como

La piccola, di 10 anni, era con i genitori. Si è tuffata e non è più riemersa

Pubblicato il: 21/07/2026 – 18:01
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Bimba scompare nelle acque del lago di Como
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COMO Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. (Ansa)

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