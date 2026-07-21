Cassano all’Ionio, allarme per un grosso incendio. Evacuate alcune abitazioni – VIDEO e FOTO

l’emergenza

CASSANO ALL’IONIO Allarme a Cassano all’Ionio per un incendio di vaste proporzioni che sta interessando anche il centro abitato determinando anche l’evacuazione di diversi residenti. Sui canali social del Comune il sindaco Gianpaolo Iacobini, che accusa «i soliti balordi», il punto rivolgendosi ai cittadini di Cassano: «Stiamo vivendo un momento molto difficile per la nostra città. L’incendio divampato nel primo pomeriggio in contrada San Nicola, alle porte di Lauropoli, sta purtroppo avanzando verso il centro abitato di Cassano e in direzione del Santuario della Madonna della Catena. Sul posto sono al lavoro i volontari e i Vigili del Fuoco, ma le operazioni sono particolarmente complesse, anche a causa dell’impossibilità di impiegare mezzi aerei. Vi chiedo la massima collaborazione: restate lontani dalle aree interessate dall’incendio, evitate di percorrere la strada Lauropoli-Civita e di raggiungere Viale Stazione. Anche questi semplici comportamenti possono agevolare i soccorsi. Vi aggiorneremo non appena avremo nuove informazioni. La situazione – dice Iacobini – resta critica e si stanno valutando anche eventuali sgomberi di alcune abitazioni. Confido, ancora una volta, nel senso di responsabilità e nella solidarietà che la nostra comunità ha sempre dimostrato nei momenti più difficili».

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