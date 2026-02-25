Sequestrata discarica abusiva di rifiuti speciali nel Catanzarese, denunciati padre e figlio

l’operazione

CATANZARO I carabinieri della Stazione di Conflenti, nel Catanzarese, hanno sequestrato nelle campagne di Motta Santa Lucia un’area di circa 120 mq abusivamente adibita a deposito incontrollato di rifiuti, tra cui anche speciali pericolosi altamente inquinanti. Due persone, padre e figlio, sono state denunciate in stato di libertà alla procura di Lamezia Terme in qualità di concessionario a titolo gratuito e proprietario del terreno agricolo, per avervi volontariamente depositato, senza alcun titolo autorizzativo, diverse decine di rifiuti ingombranti, tra cui carcasse di veicoli, materiale ferroso di vario tipo, nonché vetro, vernici e materiale plastico, tutti notoriamente pericolosi per la salute delle persone.

