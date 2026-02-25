Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:21
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’operazione

Sequestrata discarica abusiva di rifiuti speciali nel Catanzarese, denunciati padre e figlio

Sigilli a un’area di 120 mq: tra i materiali sequestrati carcasse di auto, vernici e rifiuti pericolosi

Pubblicato il: 25/02/2026 – 7:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sequestrata discarica abusiva di rifiuti speciali nel Catanzarese, denunciati padre e figlio

CATANZARO I carabinieri della Stazione di Conflenti, nel Catanzarese, hanno sequestrato nelle campagne di Motta Santa Lucia un’area di circa 120 mq abusivamente adibita a deposito incontrollato di rifiuti, tra cui anche speciali pericolosi altamente inquinanti. Due persone, padre e figlio, sono state denunciate in stato di libertà alla procura di Lamezia Terme in qualità di concessionario a titolo gratuito e proprietario del terreno agricolo, per avervi volontariamente depositato, senza alcun titolo autorizzativo, diverse decine di rifiuti ingombranti, tra cui carcasse di veicoli, materiale ferroso di vario tipo, nonché vetro, vernici e materiale plastico, tutti notoriamente pericolosi per la salute delle persone.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
Catanzaro
CONFLENTI
discarica abusiva
Importanti
RIFIUTI SPECIALI
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x