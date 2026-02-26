Anabolizzanti dalla Calabria alla Toscana: 36enne di Cassano ai domiciliari

Il blitz dei Carabinieri

Blitz all’alba tra Capannori, in provincia di Lucca, e Cassano allo Ionio, nel Cosentino, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Pistoia. I carabinieri del Nas di Firenze, con il supporto dei colleghi di Cosenza e dei Comandi provinciali di Lucca e Cosenza, hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti coinvolti in un presunto giro di commercializzazione di sostanze anabolizzanti. Disposti i domiciliari nei confronti di V.C. classe 1990 residente a Cassano allo Jonio mentre a carico di F.F. classe 1976 residente a Capannori, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Gli elementi raccolti nel corso dello svolgimento delle attività investigative, tra cui in particolare l’esecuzione di tre decreti di sequestro di plichi in transito (due spediti dalla Calabria da V.C. e diretti a F.F., mentre un terzo spedito dalla Bulgaria e diretto al V.C.) al cui interno venivano rinvenute sostanze anabolizzanti, hanno permesso di raccogliere un grave quadro indiziario a carico degli indagati.

L’indagine, avviata nel febbraio 2024, ha ricostruito quello che viene descritto come un sistema di importazione e distribuzione su scala nazionale di farmaci anabolizzanti privi di autorizzazione all’immissione in commercio. Secondo gli investigatori, uno dei principali canali di approvvigionamento sarebbe stato individuato in Calabria, con spedizioni anche dall’estero. Determinanti, per lo sviluppo dell’inchiesta, tre sequestri di plichi contenenti anabolizzanti intercettati durante il trasporto. Tra il 10 e il 15 febbraio i militari hanno eseguito 29 perquisizioni in diverse regioni italiane, sequestrando oltre 650 confezioni di farmaci anabolizzanti e dieci confezioni di nandrolone, sostanza inserita nelle tabelle degli stupefacenti. In totale sono 53 le persone denunciate per commercializzazione di anabolizzanti e ricettazione. Le misure cautelari sono state disposte dal gip di Pistoia al termine degli interrogatori preventivi.

