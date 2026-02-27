Deve scontare una pena di oltre 8 anni di carcere, un vibonese passa dai domiciliari al carcere

traffico di droga

VIBO VALENTIA I Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, nei confronti di un soggetto del luogo, già sottoposto agli arresti domiciliari. Il provvedimento trae origine da condanne divenute definitive per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, nonché concorso in tentato spaccio di sostanze stupefacenti. L’interessato dovrà espiare un cumulo di pena residua pari ad anni 8 e mesi 4 di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente.

