Franz Caruso: «Sono pronto ad assumermi l’onere del risanamento e del rilancio della Provincia»

verso le provinciali

COSENZA Restituire alla Provincia di Cosenza solidità, autorevolezza e prospettiva. È questo il tema che il candidato alla Presidenza, Franz Caruso, affronterà domani, sabato 28 febbraio, alle ore 11, insieme a sindaci e amministratori locali, nella Sala Nova del Palazzo della Provincia. «È sotto gli occhi di tutti – afferma il candidato Franz Caruso – che la Provincia di Cosenza vive una fase complessa, segnata da anni di amministrazioni incapaci di garantire equilibrio finanziario, visione strategica e centralità dei servizi essenziali. Oggi, però, non è il tempo delle recriminazioni: è il tempo della responsabilità».

Domani l’incontro nel Palazzo della Provincia

«Così come ho fatto per il Comune capoluogo, sono pronto ad assumermi l’onere del risanamento e del rilancio dell’Ente Provincia, insieme a una squadra di donne e uomini che hanno a cuore esclusivamente il bene collettivo. Lavoreremo uniti e con determinazione, con serietà, competenza e scelte chiare. Perché siamo contro i bilanci costruiti sulla carta e contro le narrazioni che non trovano riscontro nei numeri. Noi crediamo nella solidità finanziaria, nella trasparenza amministrativa e nella coesione. Crediamo in una squadra capace di affrontare le sfide con responsabilità e visione condivisa.

La nostra proposta si fonda su tre pilastri concreti: Risanamento strutturale e verità nei conti, senza scorciatoie e senza artifici; Centralità dei servizi essenziali, a partire da scuole sicure e infrastrutture viarie efficienti; Valorizzazione delle peculiarità territoriali, per rendere la Provincia più competitiva e attrattiva». «La sfida che abbiamo davanti è impegnativa, ma necessaria – conclude Franz Caruso -. Noi siamo pronti. Uniti, per restituire alla Provincia di Cosenza solidità, autorevolezza e futuro». L’appuntamento è per domani, sabato 28 febbraio, alle ore 11, nella Sala Nova del Palazzo della Provincia.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato