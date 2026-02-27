Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:46
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

verso le provinciali

Franz Caruso: «Sono pronto ad assumermi l’onere del risanamento e del rilancio della Provincia»

Domani l’incontro nella Sala Nova. Il sindaco e candidato: «Responsabilità, risanamento e futuro è il nostro impegno»

Pubblicato il: 27/02/2026 – 17:50
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Franz Caruso: «Sono pronto ad assumermi l’onere del risanamento e del rilancio della Provincia»

COSENZA Restituire alla Provincia di Cosenza solidità, autorevolezza e prospettiva. È questo il tema che il candidato alla Presidenza, Franz Caruso, affronterà domani, sabato 28 febbraio, alle ore 11, insieme a sindaci e amministratori locali, nella Sala Nova del Palazzo della Provincia. «È sotto gli occhi di tutti  – afferma il candidato Franz Caruso – che la Provincia di Cosenza vive una fase complessa, segnata da anni di amministrazioni incapaci di garantire equilibrio finanziario, visione strategica e centralità dei servizi essenziali. Oggi, però, non è il tempo delle recriminazioni: è il tempo della responsabilità».

Domani l’incontro nel Palazzo della Provincia

«Così come ho fatto per il Comune capoluogo, sono pronto ad assumermi l’onere del risanamento e del rilancio dell’Ente Provincia, insieme a una squadra di donne e uomini che hanno a cuore esclusivamente il bene collettivo. Lavoreremo uniti e con determinazione, con serietà, competenza e scelte chiare. Perché siamo contro i bilanci costruiti sulla carta e contro le narrazioni che non trovano riscontro nei numeri. Noi crediamo nella solidità finanziaria, nella trasparenza amministrativa e nella coesione. Crediamo in una squadra capace di affrontare le sfide con responsabilità e visione condivisa.
La nostra proposta si fonda su tre pilastri concreti: Risanamento strutturale e verità nei conti, senza scorciatoie e senza artifici; Centralità dei servizi essenziali, a partire da scuole sicure e infrastrutture viarie efficienti; Valorizzazione delle peculiarità territoriali, per rendere la Provincia più competitiva e attrattiva». «La sfida che abbiamo davanti è impegnativa, ma necessaria – conclude Franz Caruso -.  Noi siamo pronti. Uniti, per restituire alla Provincia di Cosenza solidità, autorevolezza e futuro». L’appuntamento è per domani, sabato 28 febbraio, alle ore 11, nella Sala Nova del Palazzo della Provincia.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

    Argomenti
    Cosenza
    Franz Caruso
    Importanti
    palazzo della provincia
    PROVINCIA DI COSENZA
    PROVINCIALI COSENZA
    Categorie collegate
    Cosenza
    Politica
    Ultime
    Ultime dal Corriere della Calabria
    Edizioni provinciali
    Catanzaro
    Cosenza
    Vibo Valentia
    Reggio Calabria
    Crotone

    x

    x