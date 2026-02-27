Idonei Pa Calabria: «Se l’iter della proposta di legge procede, rinunciamo alla manifestazione»

l’apertura

CATANZARO «Siamo pronti a rinunciare alla manifestazione del 25 marzo a Catanzaro se avremo garanzie sull’iter della proposta di legge regionale che ci riguarda. Incontreremo i promotori dell’iniziativa legislativa e chiederemo al presidente Occhiuto un segno tangibile». E’ quanto si legge in una nota a firma Idonei Calabria pubblica amministrazione. “Attendiamo – spiegano – segnali concreti da parte di Fratelli d’Italia, e cioè dai consiglieri regionali Angelo Brutto, Luciana De Francesco, Pietrapaolo, e da Forza Italia che rappresenta il partito di maggioranza relativa. Stessa cosa chiediamo al Pd dopo avere incassato la solidarietà del M5s. Al presidente Occhiuto chiediamo di assumersi l’impegno a portare in fondo questa legge. Non possiamo pensare che c’è gente che ci ostacoli. Non ci crediamo. Ignorare una legge del genere significa ignorare oltre mille famiglie calabresi che stanno diventando massa critica. Per questo chiediamo un impegno agli onorevoli Cannizzaro, Irto, Loizzo, Antoniozzi, Ferro, Orrico. Non ci deludano».

