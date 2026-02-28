Ospedale Annunziata, De Salazar rilancia: integrazione, nuove tecnologie e intelligenza artificiale

l’intervista del Corriere della calabria

COSENZA I due nuovi sistemi di ultima generazione, presentati in conferenza stampa, sono solo l’ultimo tassello di un mosaico che va via via componendosi con l’obiettivo di migliorare l’offerta sanitaria dell’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza. Ne è convinto il direttore generale Vitaliano De Salazar che traccia un bilancio del lavoro svolto. «Il sistema Annunziata sta diventando più attrattivo e questo accade grazie ai professionisti e ad una buona organizzazione. E’ il risultato di un lungo lavoro e la narrazione, fino a poco tempo fa sempre negativa, inizia ad essere decisamente diversa».

La sinergia con l’Unical

Il direttore generale sottolinea la bontà dei dati sanitari e aggiunge «abbiamo fatto un grande salto in termini di qualità delle cure». Siete soddisfatti del lavoro svolto? «No, perché dobbiamo sempre andare avanti. La sinergia con l’Università della Calabria consente di portare a termine investimenti in nuove tecnologie. Dietro la macchia ci sono valori, condivisione dei percorsi terapeutici, studi epidemiologici. Abbiamo messo in condizione di poter lavorare nel migliore dei modi i nostri validissimi professionisti sia universitari e sia legati all’Annunziata». La sinergia con l’Unical è necessaria anche a migliorare ulteriormente le performance e la risposta alla domanda di salute dei cosentini. «L’intelligenza artificiale aiuterà nella velocità, nella precisione delle cure, incide anche sui tempi delle liste d’attesa. Non posso anticipare altro, ma il mese di marzo sarò scintillante grazie ad altre inaugurazioni di nuovi macchinari di intelligenza artificiale».

Migrazione al contrario e il 118

Da sempre considerato un fattore di giudizio negativo per la sanità calabrese, quello dei costi legati alla migrazione dei pazienti verso strutture extraregionali è diventato un fardello dal quale è necessario liberarsi. «Se diventi e sei eccellenza attrai professionisti. Stiamo lavorando per questo», sottolinea De Salazar che poi – soffermandosi sui traguardi raggiunti – rivendica il ruolo decisivo nella risoluzione di un nodo decennale: la convenzione con il 118. Dopo otto anni di attese e precarietà amministrativa, infatti, il sistema dell’emergenza-urgenza in Calabria imbocca una traiettoria nuova. La convenzione per il supporto al Suem 118 nella provincia di Cosenza è stata sbloccata. Ma il dato politico-amministrativo centrale ha un nome preciso: Vitaliano De Salazar. È stato il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza – titolare anche della delega regionale sul 118 – a condurre il percorso tecnico e istituzionale che ha portato alla definizione del nuovo assetto. La stabilizzazione della convenzione rappresenta il primo tassello di una riforma più ampia del sistema 118 calabrese. «Sono abituato a ricevere insulti, non le nascondo che è stata una sorpresa ricevere una missiva di complimenti. Mi ha rincuorato. Abbiamo fatto qualcosa di importante ma anche in questo caso la strada da seguire è la solita: dobbiamo andare avanti in un percorso che comunque resta tortuoso».

Dall’Ao all’Asp di Cosenza

Già direttore generale dell’Ao di Cosenza, De Salazar ha recentemente assunto anche la guida dell’Asp bruzia con un «mandato a termine». «Vedo grande collaborazione, ma la parola magica è integrazione, bisogna soltanto ridefinire i perimetri di responsabilità». (f.benincasa@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato