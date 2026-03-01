Cosenza tra addii, indifferenza e campo: al “Marulla” arriva il Sorrento – PROBABILI FORMAZIONI

Lupi in casa

COSENZA C’è un sentimento che aleggia attorno al Cosenza calcio ed è l’indifferenza. Non quella tiepida, ma quella nervosa, quasi pronta a esplodere se solo arrivasse un segnale diverso. Per ora, però, il copione resta lo stesso: un’altra puntata della telenovela societaria e via, come se nulla fosse.

L’ultimo episodio è l’addio polemico in settimana dell’ex addetto stampa Giovanni Folino, che dopo aver difeso il club per mesi con zelo quasi notarile ha salutato chiedendo scusa ai tifosi per non aver compreso le ragioni del loro dolore e puntando il dito contro la gestione interna, parlando di ingerenze e clima complicato. Nulla di inedito, in fondo, per chi ha seguito le dimissioni a catena degli ultimi mesi. Il contorno cambia, la sostanza resta.Poi c’è il campo. Che resiste, ostinato, mentre sugli spalti del “Marulla” si annuncia l’ennesima domenica a bassa densità emotiva. Alle 14.30 arriva il Sorrento e il Cosenza prova a fare ciò che gli riesce meglio ultimamente: vincere senza far rumore. Due successi di fila e lo 0-0 contro l’Atalanta Under 23 hanno rimesso più o meno in ordine classifica e morale. La terza posizione della Salernitana dista appena tre punti: non è un miraggio, è una tentazione concreta in ottica playoff.Il problema è che, per coltivarla, bisogna continuare a correre e guardarsi le spalle da chi insegue (soprattutto Casertana e Crotone). E magari farlo davanti a uno stadio che non è più disposto a concedere credito sulla fiducia al club.Sul piano tecnico, Buscè deve rinunciare allo squalificato Cannavò, con Ciotti pronto ad arretrare sulla linea difensiva. Rientra Baez, ma con il contagocce nelle gambe. Restano fuori Kourfalidis e Perlingieri, oltre ai soliti Cimino e Mazzocchi. In mezzo al campo potrebbero rivedersi Garritano e Florenzi dal primo minuto. (f.v.)

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Ciotti, Moretti, Dametto, Caporale; Garritano, Langella, Palmieri; Emmausso, Florenzi; Beretta. All.: Buscè.

SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Colombini, Solcia, Portanova; Paglino, Capezzi, Cuccurullo, Crecco; Ricci, D’Ursi; Sabbatani. All.: Serpini.

