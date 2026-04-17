il post su truth

ROMA Donald Trump torna ad attaccare l’Italia con un post pubblicato su Truth, nel quale, linkando un articolo del Guardian sul no all’uso di Sigonella per alcuni aerei americani, ha ribadito in modo netto la sua irritazione per l’Italia. «L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro!», ha scritto il presidente Usa Donald Trump, rilanciando così la polemica sull’atteggiamento italiano rispetto all’utilizzo della base di Sigonella da parte di alcuni velivoli statunitensi. Il riferimento del presidente americano al rifiuto italiano di consentire l’uso della base siciliana per alcuni aerei Usa.

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