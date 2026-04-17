Scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano

il conflitto

È scattata alle 23 di ieri ora italiana la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. L’aveva annunciata Donald Trump sul suo social Truth. «I due Paesi si sono incontrati martedì per la prima volta in 34 anni a Washington con il grande segretario di Stato Marco Rubio», ha detto Trump. «E’ stato un onore risolvere 9 guerre nel mondo, questa sarà la decima», ha aggiunto.

L’Iran ha accettato di consegnare il suo uranio arricchito. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. Il presidente si è anche detto pronto a volare a Islamabad in caso in un accordo fra i due paesi. «E’ molto probabile che raggiungeremo un accordo con l’Iran. Sarà un buon accordo», ha osservato il presidente.

Trump evoca l’intesa ad aprile, si lavora al rinnovo della tregua

La guerra con l’Iran è «quasi finita» e un accordo entro la fine del mese è «possibile»: parola di Donald Trump che, pur mostrando ancora una volta ottimismo sull’esito dei negoziati con Teheran in vista della scadenza della tregua il prossimo 21 aprile, non sembra voler mollare la presa. Il presidente ha deciso infatti di inviare altri 10.000 soldati nell’area, una mossa per aumentare ancora di più la pressione sulla Repubblica Islamica e spingerla verso un’intesa in tempi stretti.

Ma qualcosa sembra muoversi anche a Teheran: fonti iraniane hanno detto a Reuters che l’Iran propone, nell’ambito dei colloqui in corso, di consentire alle navi di passare liberamente attraverso il lato omanita dello Stretto di Hormuz senza rischio di attacchi. I contatti fra Washington e Teheran tramite i mediatori al momento proseguono serrati anche se la Casa Bianca ha negato che si starebbe lavorando a un’estensione del cessate il fuoco di due settimane per dare alla diplomazia una chance di successo. Un nuovo round di colloqui potrebbe tenersi la prossima settimana. I dettagli sono ancora in via di definizione: né una data né una località sono ancora state scelte. E’ possibile che Islamabad sia nuovamente la sede dei negoziati, non prima però del 18 aprile.

Fino ad allora, infatti, il premier pachistano Shehbaz Sharif sarà in viaggio fra l’Arabia Saudita, il Qatar e la Turchia per uno “scambio di vedute” sulla situazione. Islamabad ha anche inviato il suo ministro degli interni Mohsin Naqvi e il capo delle forze armate Asim Munir – più volte definito da Trump come il suo “preferito” – a Teheran per recapitare un messaggio degli Stati Uniti e cercare di organizzare il nuovo incontro, al quale gli Stati Uniti si dovrebbero presentare ancora una volta con il vicepresidente JD Vance e gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. I nodi da sciogliere restano comunque gli stessi: il programma nucleare iraniano e la navigazione nello Stretto di Hormuz. Le ferventi trattative degli ultimi giorni lasciano ben sperare, quantomeno in un avvicinamento delle posizioni.

«L’Iran non cerca la guerra o l’instabilità» e sostiene un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti, ma non si lascerà “costringere alla sottomissione”, ha chiarito il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. “Credo che vogliano raggiungere un accordo a tutti i costi”, ha insistito Trump, tornando a parlare di un Iran annientato dalle forze americane.

«Li abbiamo pestati pesantemente» e «se ce ne andassimo ora, avrebbero bisogno di 20 anni per la ricostruzione», ha aggiunto il presidente americano. Nella tela diplomatica per cercare di risolvere un conflitto che rischia di far scivolare l’economia mondiale in recessione, anche la Cina continua ad essere impegnata in prima linea. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Aragchi, ha sentito il suo omologo cinese Wang Yi, con il quale si è intrattenuto sui progressi nelle trattative.

«Sosteniamo lo slancio dei negoziati», ha fatto sapere Pechino, smentendo seccamente di sostenere l’Iran dal punto di vista militare. «Xi mi ha detto che non stanno fornendo armi a Teheran», ha assicurato Trump, raccontando di aver scritto al presidente cinese per chiedere spiegazioni sulle indiscrezioni in circolazione e di aver ricevuto in risposta in una lettera in cui «essenzialmente» diceva che non lo stava facendo. «Mi darà un grande abbraccio fra qualche settimana», ha poi aggiunto riferendosi alla sua prossima visita in Cina.

Trump sembra voler chiudere il conflitto con l’Iran rapidamente: fra il crollo dei sondaggi, le crescenti difficoltà dei repubblicani e le critiche di parte della sua base Maga, il commander-in-chief sa di essersi esposto a molti rischi e che è arrivato il momento di voltare pagina. Il rischio è che anche il suo partito possa definitivamente ribellarsi alla guerra. La legge prevede infatti che un presidente ottenga il via libera del Congresso se l’operazione militare dura più di 60 giorni, e molti conservatori hanno già detto che il tycoon dovrà rispettarla. La scadenza è alla fine del mese. Non è escluso, comunque, che Trump voglia chiudere il dossier Iran per occuparsi di un’altra delle sue priorità: Cuba. Il Pentagono starebbe già elaborando piani militari per l’isola così da essere pronto se il commander-in-chief decidesse di procedere. (Ansa)

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