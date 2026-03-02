Alluvione nella Sibaritide, la Procura di Castrovillari apre un’indagine

l’inchiesta

CASTROVILLARI La Procura di Castrovillari ha avviato un’indagine sull’alluvione che, a metà febbraio scorso, ha colpito la Sibaritide, in particolare alcune frazioni dei Comuni di Corigliano Rossano e Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. L’ondata di maltempo ha causato danni ingenti: centinaia i residenti evacuati dalle proprie abitazioni, poi fatti rientrare, numerose le aziende e le coltivazioni devastate; letteralmente sommersi da acqua e fango sia il complesso nautico dei Laghi che l’area archeologica di Sibari. Gli accertamenti della Procura mireranno a far luce sulla corretta gestione dell’emergenza, al fine di individuare eventuali profili di responsabilità. Al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato