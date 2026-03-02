Skip to main content

12:26
l’inchiesta

Alluvione nella Sibaritide, la Procura di Castrovillari apre un’indagine

Riflettori accesi sull’ondata di maltempo che ha devastato il territorio, colpendo in particolare Corigliano Rossano e Cassano allo Ionio con centinaia gli evacuati, aziende e coltivazioni distrutte

Pubblicato il: 02/03/2026 – 11:01
CASTROVILLARI La Procura di Castrovillari ha avviato un’indagine sull’alluvione che, a metà febbraio scorso, ha colpito la Sibaritide, in particolare alcune frazioni dei Comuni di Corigliano Rossano e Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. L’ondata di maltempo ha causato danni ingenti: centinaia i residenti evacuati dalle proprie abitazioni, poi fatti rientrare, numerose le aziende e le coltivazioni devastate; letteralmente sommersi da acqua e fango sia il complesso nautico dei Laghi che l’area archeologica di Sibari. Gli accertamenti della Procura mireranno a far luce sulla corretta gestione dell’emergenza, al fine di individuare eventuali profili di responsabilità. Al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati.

