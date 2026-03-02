Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:58
il contrasto allo spaccio

Crotone, maxioperazione antidroga della Dda di Catanzaro: 22 indagati

In corso perquisizioni e controlli: impiegati oltre 100 agenti della polizia di stato, unità cinofile antidroga e un elicottero. 14 arresti

Pubblicato il: 02/03/2026 – 7:24
CROTONE E’ in corso dalle prime ore del mattino una vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che vede impiegati oltre 100 agenti della Polizia di Stato, Unità cinofile Antidroga e un elicottero del V Reparto Volo della Polizia di Stato, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 14 soggetti gravemente indiziati di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, operante nella regione Calabria, per complessive 22 persone indagate. Sono in corso perquisizioni e controlli volte alla ricerca di droga. Nel corso della mattina verranno forniti maggiori dettagli sull’operazione.

