Vertenza ConTe.it, confronto a Lamezia: impegno condiviso per la tutela dei lavoratori

in Comune

LAMEZIA TERME Si è svolto questa mattina, presso il Comune di Lamezia Terme, l’incontro istituzionale dedicato alla vertenza che coinvolge i 95 lavoratori della sede locale di ConTe.it, a rischio a seguito della decisione aziendale di interrompere il rapporto con il Gruppo Distribuzione Italia e trasferire le attività verso altri outsourcing.

Ad aprire i lavori è stato il capogruppo del Partito Democratico, Fabrizio Muraca, promotore della richiesta di convocazione dell’incontro, che ha evidenziato come sia stata riscontrata massima apertura e disponibilità da parte del sindaco, del vicesindaco e della presidente del Consiglio comunale nell’affrontare tempestivamente la questione.

Nel corso dell’incontro – alla presenza di rappresentanti istituzionali, organizzazioni sindacali e lavoratori – è emersa una posizione condivisa: attivare tutti i livelli istituzionali per ottenere risposte concrete e rapide.

I rappresentanti sindacali hanno illustrato lo stato della vertenza, confermando l’avvio delle procedure di raffreddamento e la richiesta di un tavolo nazionale presso il Ministero. È stata sottolineata, ancora una volta, la professionalità maturata negli anni dai lavoratori e il rischio concreto di dispersione di competenze e occupazione.

Dal confronto è emersa la volontà di proseguire con un’azione coordinata tra Comune, Regione e Governo, anche attraverso ulteriori momenti di confronto istituzionale già in programma nei prossimi giorni.

Nel corso della discussione è stato inoltre richiamato, seppur brevemente, il tema dei TIS (Tirocini di Inclusione Sociale), evidenziando come anche questa platea di lavoratori meriti attenzione e soluzioni strutturali. Il Partito Democratico conferma il proprio impegno affinché nessuna situazione di precarietà venga trascurata.

La vertenza ConTe.it resta al centro dell’azione politica e istituzionale, con l’obiettivo di tutelare il lavoro e il tessuto sociale della città.