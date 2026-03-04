Nella notte lieve scossa di terremoto a San Giovanni in Fiore

il sisma

SAN GIOVANNI IN FIORE Una lieve scossa di terremoto è avvenuta questa notte nel Cosentino, a San Giovanni in Fiore. Lo rileva l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La terra ha tremato alle 3:10 ad una profondità di circa 8 chilometri con una scossa di magnitudo di 2.6. Nella giornata di ieri, altre piccole scosse sono state registrate a Longobucco: una di 2.5 alle 19 ad una profondità di 11 chilometri e una in mattinata di 2.0.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato