Ultimo aggiornamento alle 8:43
il sisma

Nella notte lieve scossa di terremoto a San Giovanni in Fiore

Lo rileva l’Ingv che registra una magnitudo 2.6 poco dopo le 3. Ieri altre due mini scosse a Longobucco

Pubblicato il: 04/03/2026 – 7:45
SAN GIOVANNI IN FIORE Una lieve scossa di terremoto è avvenuta questa notte nel Cosentino, a San Giovanni in Fiore. Lo rileva l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La terra ha tremato alle 3:10 ad una profondità di circa 8 chilometri con una scossa di magnitudo di 2.6. Nella giornata di ieri, altre piccole scosse sono state registrate a Longobucco: una di 2.5 alle 19 ad una profondità di 11 chilometri e una in mattinata di 2.0.

