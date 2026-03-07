Primarie del centrosinistra a Reggio Calabria: seggi aperti il 15 marzo. Ecco le sedi

verso le comunali

REGGIO CALABRIA Il Comitato Organizzatore delle Primarie del Centrosinistra ha definito le sedi dove si svolgeranno le elezioni primarie del centrosinistra per la selezione del candidato sindaco di Reggio Calabria nel 2026. Elezioni che si terranno nella giornata unica del 15 marzo a partire dalle ore 9 e in continuità fino alle ore 20.

A contendersi la candidatura unitaria, come è ormai noto, saranno Domenico Donato Battaglia del Partito Democratico, Massimo Canale del Movimento ”Onda Orange” e Giovanni Muraca della forza politica “Casa Riformista-Italia Viva per la Calabria”.

La coalizione di partiti, movimenti civici ed associazioni che sostengono i candidati delle primarie comprende il Partito Democratico, il Movimento “Onda Orange”, la forza politica “Casa Riformista-Italia Viva per la Calabria”, il partito Socialista Italiano, il partito della Rifondazione Comunista, l’alleanza politica Verdi-Sinistra “AVS”, il Partito del Sud e i gruppi consiliari “Democratici e Progressisti”, “Reset”, “La Svolta”, “Sintesi”, “Innamorarsi di Reggio”.

Possono partecipare al voto tutti i cittadini che abbiano già compiuto 16 anni, muniti di documento ufficiale che riporti la residenza nel Comune di Reggio Calabria, previa sottoscrizione della Carta dei valori del centrosinistra reggino e versamento del contributo minimo di 1 euro.

Gli elettori votanti dovranno recarsi nelle sedi dei seggi coerentemente all’indirizzo di residenza riportato nel documento da esibire prima del voto. Il Comitato organizzatore resta impegnato per garantire la massima partecipazione ed accessibilità agli elettori residenti nel Comune di Reggio Calabria con la significativa novità di consentire il voto anche ai giovani che hanno già compiuto i 16 anni di età al fine di suscitare interessi e responsabilità oltreché valorizzare nuove energie, competenze ed idee.

Le sedi di svolgimento delle elezioni

