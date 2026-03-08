Catanzaro, al Ceravolo arriva l’Empoli: giallorossi a caccia di continuità – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CATANZARO Il Catanzaro torna davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di allungare il momento positivo e consolidare la propria posizione in classifica. Alle 15, allo stadio Ceravolo, i giallorossi affronteranno l’Empoli.

La squadra guidata da Alberto Aquilani arriva all’appuntamento dopo il rocambolesco 3-3 ottenuto nel turno infrasettimanale sul campo della Carrarese. Un pareggio ricco di gol che ha confermato il buon momento dei calabresi, reduci da una serie positiva fatta di quattro vittorie e due pareggi nelle ultime uscite.

Il Catanzaro vuole sfruttare il fattore campo per dare continuità ai risultati e mantenere alta la fiducia di un ambiente che sta vivendo una fase positiva della stagione. Dall’altra parte ci sarà però un avversario di valore: l’Empoli resta una delle squadre più attrezzate del campionato, anche se il rendimento recente racconta di un periodo complicato. I toscani hanno raccolto appena quattro punti nelle ultime nove partite e arrivano dalla sconfitta sul campo del Bari, un risultato che ha accentuato il momento di difficoltà. Per la gara odierna Aquilani potrà contare quasi sull’intera rosa. L’unica assenza riguarda Di Francesco, fermato da un problema muscolare. Per il resto il tecnico giallorosso ha ampia scelta e potrebbe affidarsi alla formazione tipo, anche se il calendario fitto di impegni potrebbe spingerlo a qualche rotazione per preservare le energie. Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-2-1, con Pietro Iemmello punto di riferimento offensivo. Anche se scalpita Pittarello, protagonista assoluto contro la Carrarese, su cui il tecnico Aquilani ieri in conferenza stampa ha espresso parole di elogio. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Liberali, Nuamah; Iemmello. All.: Aquilani.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Elia, Magnino, Yepes, Saporiti, Candela; Shpendi, Fila. All.: Dionisi.

