Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:15
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la sfida

Provinciali a Crotone, candidati alla presidenza Ammirati e Lorecchio. Presentate 5 liste – NOMI

Le elezioni del Consiglio provinciale sono indette per il 29 marzo 2026

Pubblicato il: 09/03/2026 – 13:35
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Provinciali a Crotone, candidati alla presidenza Ammirati e Lorecchio. Presentate 5 liste – NOMI

CROTONE Nella mattinata di oggi, presso gli uffici della Provincia di Crotone, sono state presentate le candidature per l’elezione del Presidente della Provincia di Crotone e per il rinnovo del Consiglio provinciale. Per la carica di Presidente della Provincia risultano presentate due candidature: Antonio Ammirati e Umberto Lorecchio. Le elezioni del Consiglio provinciale sono indette per il 29 marzo 2026. Gli uffici della Provincia procederanno ora alle verifiche amministrative previste dalla normativa per l’ammissione definitiva delle candidature e delle liste.
Sono cinque le liste presentate per il rinnovo del Consiglio provinciale:

Lista “Identità e Territorio”

  • Virginia Bruno
  • Maria Fernanda Giovinazzi
  • Vincenzo Longo
  • Cataldo Maltese
  • Saverio Punelli

Lista “Crescere”

  • Vincenzo Familiari
  • Antonella Passalacqua
  • Paola Liguori
  • Paolo Maria Francesco Acri
  • Antonio Mazzei
  • Mario Megna

Lista “Forza Italia”

  • Fabio Manica
  • Raffaele Vincenzo Lagani
  • Martina Virardi
  • Giusi Pirito
  • Ferdinando Alfì
  • Virginia Caccavaro
  • Emilio Bossio

Lista “Idea Comune”

  • Antonio Ierardi
  • Giovanna Provveduto
  • Antonio Ranieri
  • Anna Mosca
  • Rosario Cavallo

Lista “Provincia Futura”

  • Giuseppe Fiorino
  • Nicola Fragale
  • Franco Parise
  • Carmela Bonanno
  • Teresa Bruno
  • Elisabetta Fragale
  • Ramona Mauro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
antonio ammirati
Crotone
provinciali
Provinciali Crotone
Rilevanti
umberto lorecchio
Categorie collegate
Crotone
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x