Provinciali a Crotone, candidati alla presidenza Ammirati e Lorecchio. Presentate 5 liste – NOMI
Le elezioni del Consiglio provinciale sono indette per il 29 marzo 2026
CROTONE Nella mattinata di oggi, presso gli uffici della Provincia di Crotone, sono state presentate le candidature per l’elezione del Presidente della Provincia di Crotone e per il rinnovo del Consiglio provinciale. Per la carica di Presidente della Provincia risultano presentate due candidature: Antonio Ammirati e Umberto Lorecchio. Le elezioni del Consiglio provinciale sono indette per il 29 marzo 2026. Gli uffici della Provincia procederanno ora alle verifiche amministrative previste dalla normativa per l’ammissione definitiva delle candidature e delle liste.
Sono cinque le liste presentate per il rinnovo del Consiglio provinciale:
Lista “Identità e Territorio”
- Virginia Bruno
- Maria Fernanda Giovinazzi
- Vincenzo Longo
- Cataldo Maltese
- Saverio Punelli
Lista “Crescere”
- Vincenzo Familiari
- Antonella Passalacqua
- Paola Liguori
- Paolo Maria Francesco Acri
- Antonio Mazzei
- Mario Megna
Lista “Forza Italia”
- Fabio Manica
- Raffaele Vincenzo Lagani
- Martina Virardi
- Giusi Pirito
- Ferdinando Alfì
- Virginia Caccavaro
- Emilio Bossio
Lista “Idea Comune”
- Antonio Ierardi
- Giovanna Provveduto
- Antonio Ranieri
- Anna Mosca
- Rosario Cavallo
Lista “Provincia Futura”
- Giuseppe Fiorino
- Nicola Fragale
- Franco Parise
- Carmela Bonanno
- Teresa Bruno
- Elisabetta Fragale
- Ramona Mauro
