Provinciali a Crotone, candidati alla presidenza Ammirati e Lorecchio. Presentate 5 liste – NOMI

CROTONE Nella mattinata di oggi, presso gli uffici della Provincia di Crotone, sono state presentate le candidature per l’elezione del Presidente della Provincia di Crotone e per il rinnovo del Consiglio provinciale. Per la carica di Presidente della Provincia risultano presentate due candidature: Antonio Ammirati e Umberto Lorecchio. Le elezioni del Consiglio provinciale sono indette per il 29 marzo 2026. Gli uffici della Provincia procederanno ora alle verifiche amministrative previste dalla normativa per l’ammissione definitiva delle candidature e delle liste.

Sono cinque le liste presentate per il rinnovo del Consiglio provinciale:

Lista “Identità e Territorio”

Virginia Bruno

Maria Fernanda Giovinazzi

Vincenzo Longo

Cataldo Maltese

Saverio Punelli

Lista “Crescere”

Vincenzo Familiari

Antonella Passalacqua

Paola Liguori

Paolo Maria Francesco Acri

Antonio Mazzei

Mario Megna

Lista “Forza Italia”

Fabio Manica

Raffaele Vincenzo Lagani

Martina Virardi

Giusi Pirito

Ferdinando Alfì

Virginia Caccavaro

Emilio Bossio

Lista “Idea Comune”

Antonio Ierardi

Giovanna Provveduto

Antonio Ranieri

Anna Mosca

Rosario Cavallo

Lista “Provincia Futura”

Giuseppe Fiorino

Nicola Fragale

Franco Parise

Carmela Bonanno

Teresa Bruno

Elisabetta Fragale

Ramona Mauro

