Quattro chili di cocaina nascosta in auto e fuga ad alta velocità: calabrese arrestato in Toscana

operazione antidroga

PRATO Due uomini sono stati arrestati nel corso di due operazioni della guardia di finanza e dei carabinieri: sono stati trovati rispettivamente in possesso di 4.327 chilogrammi di cocaina e uno di hashish. Secondo quanto riferito dalla procura di Prato in una nota, alle ore 15 circa del 5 marzo, nel quadro delle attività investigative in corso, è stato individuato un cittadino cinese di 25 anni proveniente dal Fujan, con la disponibilità di un chilogrammo di hashish contenuto all’interno di un plico proveniente dal Canada, giunto presso un’impresa cinese. Analogo prelievo di un plico risulta aver effettuato qualche giorno prima. Inoltre, intorno alle 9 del mattino del 6 marzo a Calenzano (Firenze) è stato arrestato un italiano nativo della provincia di Cosenza, con la disponibilità di 4,327 chilogrammi di cocaina, suddivisa in quattro panetti termosaldati, all’interno dell’auto. Sono risultati incollati sotto i paraurti posteriore, spiega ancora la procura, con scotch telato, ulteriori cinque panetti del peso loro di kg 5,8 contenenti sostanza granulosa, allo stato, non identificati. Alla vista dei militari che gli hanno intimato l’alt l’uomo ha cercato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga e iniziando a marciare ad altissima velocità nel traffico ma è stato raggiunto. I due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato. Il giudice per le indagini preliminari di Prato ha convalidato l’arresto e applicato per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.