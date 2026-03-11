Cosenza calcio, venerdì 13 l’incontro tifoseria e amministrazione comunale

futuro rossoblù

COSENZA Tranne cambiamenti dell’ultima ora, si svolgerà venerdì 13 marzo alle ore 16 l’incontro tra il sindaco e l’amministrazione comunale di Cosenza e una delegazione dei tifosi del Cosenza calcio. Al centro del confronto ci sarà la situazione del calcio cosentino, in un momento particolarmente delicato segnato da una frattura ormai profonda tra la tifoseria e istituzioni da una parte e società silana dall’altra.

L’appuntamento, che si terrà Palazzo dei Bruzi, rappresenta un nuovo tentativo di dialogo per affrontare le preoccupazioni espresse da una parte consistente della piazza.

L’incontro, in realtà, era già stato programmato per lo scorso 13 febbraio, ma venne rinviato a causa delle criticità che avevano interessato la città per il maltempo di quei giorni. Ora l’amministrazione comunale è pronta a riprendere il confronto con i rappresentanti dei tifosi, in un clima che resta comunque molto teso.

Negli ultimi mesi, infatti, il rapporto tra la piazza e il club si è progressivamente deteriorato, alimentando proteste e prese di posizione da parte della tifoseria organizzata.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato