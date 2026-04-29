Agrigento, chiusa cantina abusiva: sequestrati oltre 8 mila litri di vino

Il contrasto alle frodi

AGRIGENTO I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Agrigento e gli ispettori dell’Ufficio ICQRF Sicilia, nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, hanno eseguito nelle ultime settimane una serie di controlli congiunti nel settore vitivinicolo nella provincia di Agrigento. L’operazione, che ha interessato l’intero territorio provinciale, è stata orientata a individuare pratiche fraudolente nella commercializzazione di vini a denominazione d’origine, con particolare attenzione all’illecita rivendicazione di marchi DOP e IGP, all’impiego di uve e mosti non conformi ai disciplinari di produzione e alla falsa attestazione della provenienza geografica. Uno degli interventi ha portato alla scoperta e alla chiusura di una cantina completamente abusiva presso un’azienda agricola di Palma di Montechiaro. L’opificio clandestino era totalmente privo delle autorizzazioni sanitarie obbligatorie per la produzione e la conservazione di alimenti e bevande destinati al commercio, nonché dei requisiti igienico-strutturali richiesti dalla normativa vigente: per tali motivi i locali sono stati dichiarati non idonei all’attività e ne è stata disposta l’immediata chiusura.

Sequestrati oltre 8000 litri di vino

Nel corso dell’intervento congiunto, i finanzieri della Tenenza di Licata e gli ispettori dell’ICQRF Sicilia hanno sottoposto a sequestro oltre 8.000 litri di vino, sia sfuso che imbottigliato, completamente privo di tracciabilità e di certificazioni d’origine. Sono state contestate le relative violazioni amministrative. I risultati conseguiti confermano l’efficacia del modello operativo adottato, che ha visto la Guardia di finanza operare in stretto raccordo con l’ICQRF, unendo capacità investigativa e competenze tecnico-ispettive a garanzia delle denominazioni di origine, della leale concorrenza e della trasparenza verso i consumatori. Il settore vitivinicolo rappresenta una delle espressioni più riconoscibili del Made in Italy nel mondo. Difenderlo da filiere illecite e produzioni abusive significa preservare non soltanto il valore economico delle imprese oneste, ma anche la reputazione internazionale di un patrimonio produttivo e culturale che affonda le radici nella storia e nel territorio.