Far west a Cirò Marina: in carcere i responsabili delle sparatorie di Ferragosto

Le condanne

CROTONE Un uomo è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì 27 aprile dai carabinieri di Cirò Marina. Si tratta di D. A. S., 48 anni, che dovrà scontare una pena residua di oltre quattro anni e mezzo per porto abusivo di armi in concorso, con l’aggravante del metodo mafioso. Altri due condannati per gli stessi fatti si sono costituiti: D. A. F., 53 anni, si è presentato alla casa circondariale di Cosenza, mentre C. D., 23 anni, ha raggiunto quella di Prato. Dovranno scontare pene rispettivamente di circa due e quattro anni e mezzo. I tre erano finiti sotto indagine dopo i fatti dell’estate 2022, quando Cirò Marina era stata teatro di una serie di sparatorie a Ferragosto: colpi di pistola calibro 9 e fucilate calibro 12 contro auto e abitazioni private in pieno centro. Episodi violenti, condotti con modalità proprie della criminalità organizzata, che avevano seminato paura tra i residenti. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone, hanno portato a condanne ormai definitive. Con gli arresti di oggi si chiude l’ultimo capitolo di una vicenda che aveva segnato profondamente la comunità. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato