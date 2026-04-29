Comey incriminato: minacce di morte a Trump sui social

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L’ex direttore dell’Fbi James Comey è stato incriminato con l’accusa di aver minacciato di morte il presidente Donald Trump in un post pubblicato sui social, nel quale si vede una foto di alcune conchiglie disposte sulla spiaggia a formare la sequenza “86 47” che, secondo l’accusa, sarebbe stata una minaccia in codice alla vita del presidente Usa. Lo riporta la Cnn. Le accuse, approvate da una giuria del distretto orientale della Carolina del Nord, dove Comey avrebbe scattato la foto, includono minacce al presidente e trasmissione di minacce nel commercio interstatale, secondo i documenti del tribunale. Comey ha risposto all’incriminazione con un video pubblicato sul suo account Substack. “Sono ancora innocente. Non ho ancora paura. Credo ancora nell’indipendenza della magistratura federale, quindi andiamo avanti”.