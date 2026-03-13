Costruzione abusiva nel Cosentino, denunciato il proprietario

sigilli

COSENZA Nell’ambito dei servizi svolti dai Carabinieri Forestale del Gruppo di Cosenza per la tutela del paesaggio e la prevenzione dell’abusivismo edilizio, nei giorni scorsi i militari del Nucleo di Trebisacce, hanno posto sotto sequestro un cantiere edilizio risultato abusivo allestito in contrada “Tarianni” del Comune di Amendolara, area questa caratterizzata da insediamenti di carattere stagionale (turistico ricettivo), sottoposta a vincolo paesaggistico- ambientale (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e tutelata per le sue bellezze panoramiche da un Decreto Ministeriale di “dichiarazione di notevole interesse pubblico”, strumento che il legislatore ha istituito per la tutela del paesaggio. I militari durante il controllo, coadiuvati durante l’attività dall’ufficio di Polizia Locale del Comune di Amendolara, hanno accertato che in modo completamente abusivo, ovvero in assenza di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica, era in corso la sopraelevazione di una preesistente villetta, mediante edificazione di un primo piano mansardato. La nuova costruzione, di superficie pari a 65 mq, accessibile mediante una scala esterna e completamente indipendente da quella esistente al piano terra, era priva di infissi, rifiniture e impianti. La proprietaria dell’immobile e committente dei lavori, residente fuori Regione, è stata deferita all’autorità giudiziaria e informata del provvedimento di sequestro eseguito d’urgenza sul fabbricato di nuova costruzione, che è stato affidato in custodia giudiziale all’ufficio di Polizia Locale di Amendolara. Proseguono le indagini per risalire agli esecutori dei lavori.

