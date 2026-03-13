Regione, Pietro Raso presenta ricorso al Tar Calabria contro l’elezione di Bevilacqua

la decisione

CATANZARO Pietro Raso, già consigliere regionale della Lega, ha presentato ricorso al Tar contro l’elezione di Gianpaolo Bevilacqua al Consiglio regionale alle ultime elezioni nella Lista Lega. Raso, dietro di 27 voti rispetto a Bevilacqua, ha proposto ricorso con gli avvocati Vincenzo Genovese, Luigi Vuolo e Angela Stornaiuolo. Bevilacqua, difeso dagli avvocati Francesco Pitaro e Francesco Caglioti, si è costituito in giudizio con memoria difensiva e ricorso incidentale. Il ricorso sarà discusso il il 25 marzo prossimo al Tar Catanzaro. (Ansa)

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