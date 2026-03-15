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Primarie del centrosinistra, oggi il voto a Reggio Calabria – LE SEDI

Seggi aperti dalle 9 alle 20 per scegliere il candidato sindaco alle comunali del 2026. In corsa Battaglia, Canale e Muraca

Pubblicato il: 15/03/2026 – 9:35
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Primarie del centrosinistra, oggi il voto a Reggio Calabria – LE SEDI

REGGIO CALABRIA Oggi il centrosinistra di Reggio Calabria sceglie il proprio candidato sindaco per le elezioni comunali del 2026. È infatti la giornata delle primarie che, dalle 9 alle 20, consentiranno agli elettori della coalizione di indicare il nome che guiderà la corsa alla guida di Palazzo San Giorgio.
A contendersi l’investitura sono tre candidati: Domenico Donato Battaglia, espressione del Partito Democratico; Massimo Canale, sostenuto dal movimento civico Onda Orange; e Giovanni Muraca, candidato della formazione Casa Riformista – Italia Viva per la Calabria.
Attorno alla consultazione si è raccolta un’ampia coalizione di forze politiche, movimenti civici e associazioni. Oltre ai promotori delle tre candidature partecipano anche il Partito Socialista Italiano, il Partito della Rifondazione Comunista, l’alleanza Alleanza Verdi e Sinistra, il Partito del Sud e diversi gruppi consiliari cittadini, tra cui Democratici e Progressisti, Reset, La Svolta, Sintesi e Innamorarsi di Reggio.
Le primarie sono aperte a tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto almeno 16 anni. Per votare è necessario presentarsi al seggio corrispondente alla propria zona di residenza con un documento d’identità, sottoscrivere la Carta dei valori del centrosinistra reggino e versare un contributo minimo di un euro.
Tra le novità di questa consultazione c’è proprio l’apertura al voto dei sedicenni e dei diciassettenni, scelta che il comitato organizzatore ha voluto introdurre per favorire una maggiore partecipazione dei giovani alla vita politica cittadina e coinvolgere nuove energie nel percorso verso le elezioni amministrative del 2026.

Dove si vota

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