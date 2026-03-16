Atene, trionfo internazionale per il team di wushu-sanda del maestro Scozzafava

bottino straordinario

​ATENE Si conclude con un bottino straordinario la spedizione ellenica per la squadra di wushu/sanda composta da Flavio Pullano, Alessio Rotella, Pietro Fichera, Miriam Rotella, Ottavio Calabrese, Saverio Cerminara, guidata dal Maestro Scozzafava, assieme alla nazionale PWKA e al resto del gruppo IWA. In un palcoscenico internazionale di altissimo livello, tra i colori della Grecia, gli atleti del team hanno dato prova di una tecnica impeccabile e di un carattere d’acciaio, conquistando 6 medaglie d’oro 3 di argento e 3 di bronzo .

Un successo frutto di sacrificio e tecnica

L’evento, che ha visto la partecipazione di delegazioni provenienti da tutto il mondo, è stato il banco di prova definitivo per il lavoro svolto in palestra. Sotto la guida attenta e l’esperienza del Maestro Scozzafava.

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