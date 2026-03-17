Sparatoria ad Acri, 48enne condannato a 3 anni

la sentenza

COSENZA Tre anni di reclusione, questa la condanna inflitta a M.A. originario di Acri, al termine del processo celebrato dinanzi al Tribunale di Cosenza. Il 48enne, nel 2024, aveva esploso tre colpi di pistola nei confronti di G.F. – di 26 anni – colpito alla coscia destra e alla spalla sinistra. In quest’ultimo caso, la ferita aveva costretto i sanitari dell’ospedale di Cosenza ad intervenire chirurgicamente. Il pm Visconti aveva chiesto la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione con l’accusa contestata di tentato omicidio, l’avvocato Antonio Quintieri, legale di fiducia dell’imputato, aveva invece chiesto la riqualificazione in lesioni aggravate per assenza del dolo omicidiario. La giudice Letizia Benigno, al termine della camera di consiglio, ha ritenuto di dover condannare l’imputato alla pena di 3 anni, riqualificando il reato come richiesto dalla difesa. Le parti civili sono state rappresentate dall’avvocato Antonio Ingrosso. (f.b.)

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