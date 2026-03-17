Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:43
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la sentenza

Sparatoria ad Acri, 48enne condannato a 3 anni

L’imputato, nel 2024, aveva esploso tre colpi di pistola nei confronti di un 26enne: colpito alla coscia destra e alla spalla sinistra

Pubblicato il: 17/03/2026 – 18:56
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sparatoria ad Acri, 48enne condannato a 3 anni

COSENZA Tre anni di reclusione, questa la condanna inflitta a M.A. originario di Acri, al termine del processo celebrato dinanzi al Tribunale di Cosenza. Il 48enne, nel 2024, aveva esploso tre colpi di pistola nei confronti di G.F. – di 26 anni – colpito alla coscia destra e alla spalla sinistra. In quest’ultimo caso, la ferita aveva costretto i sanitari dell’ospedale di Cosenza ad intervenire chirurgicamente. Il pm Visconti aveva chiesto la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione con l’accusa contestata di tentato omicidio, l’avvocato Antonio Quintieri, legale di fiducia dell’imputato, aveva invece chiesto la riqualificazione in lesioni aggravate per assenza del dolo omicidiario. La giudice Letizia Benigno, al termine della camera di consiglio, ha ritenuto di dover condannare l’imputato alla pena di 3 anni, riqualificando il reato come richiesto dalla difesa. Le parti civili sono state rappresentate dall’avvocato Antonio Ingrosso. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
acri
Importanti
processo sparatoria acri
sparatoria acri
TRIBUNALE COSENZA
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x