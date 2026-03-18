Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:21
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il controllo

Materiale bellico da Gioia Tauro a Israele, la Guardia di Finanza individua 8 container sospetti

All’interno trovate barre d’acciaio. Da stabilire se il loro utilizzo è destinato alle armi: disposta una perizia tecnica

Pubblicato il: 18/03/2026 – 19:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Materiale bellico da Gioia Tauro a Israele, la Guardia di Finanza individua 8 container sospetti

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno messo sotto ispezione 8 container arrivati nei giorni scorsi nel porto di Gioia Tauro che conterrebbero “materiale bellico” diretto ad Israele. La vicenda era stata sollevata da un’inchiesta giornalistica e ripresa dai sindacati Usb e Orsa che avevano chiesto l’ispezione. All’interno dei container, secondo quanto si è appreso a seguito di una visita al porto della deputata del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico e del responsabile regionale del sindacato Usb Peppe Marra, ci sono barre d’acciaio, alcune quadrate e altre tonde. Il punto è stabilire se il destinatario finale del carico è una fabbrica di armi, che non compare nella bolla, e soprattutto la natura dell’acciaio. Per farlo è stata disposta una perizia tecnica sulle barre che sarà eseguita nei prossimi giorni.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
AGENZIA DELLE DOGANE
controlli ai container
Gioia Tauro
Guardia di finanza
israele
materiale bellico
PORTO DI GIOIA TAURO
Reggio Calabria
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x