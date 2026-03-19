Maltempo e frane, il sindaco di Capistrano lancia l’allarme: «Il rischio di isolamento è realmente impellente»

emergenza viabilità

CAPISTRANO «Le piogge che preservano nel nostro territorio stanno portando in ginocchio i territori. Si tira a campare ma il rischio vero è l’isolamento. Strade dissestate, occluse da frane, smottamenti e cedimenti. E’ una situazione ormai insostenibile». E’ il grido d’allarme del sindaco di Capistrano Marco Pio Martino, che in una nota in cui si appella al Prefetto ed al Presidente della Provincia, esterna tutta la sua preoccupazione per i danni che nelle scorse ore ha provocato il ciclone Jolina nel Vibonese: «C’è il rischio concreto di salute pubblica. Una ambulanza avrebbe difficoltà a raggiungere i comuni per poi riversarsi nel più vicino nosocomio. Il nuovo cedimento avvenuto ieri sera con la temporanea chiusura della strada provinciale tra San Nicola da Crissa e Capistrano non fa altro che isolare i centri di collegamento fondamentale per il raggiungimento dei comuni interessati. Problemi sulla viabilità pendolare, che interessa seriamente la percorribilità di raggiungimento anche degli istituti scolastici da parte degli studenti. Deviazioni che transitano lungo mulattiere o strade di montagna colabrodo. Insegnanti, docenti, operai, passanti, corrieri express che per svolgere le proprie mansioni si ritrovano a fare viaggi della speranza, col serio rischio che su strade secondarie possa accadere l’ ennesimo blocco stradale. Una condizione che sta mettendo a dura prova le comunità che vivono già di per sé con serie difficoltà il tentativo di sopravvivenza. Così non si può più andare avanti. Concordo con le parole del Sindaco di San Nicola da Crissa, il rischio di isolamento è realmente impellente. Una impellenza sempre più emergenziale che si aggiunge a tutte le peculiarità che in questi mesi a seguito delle numerose perturbazioni stiamo affrontando. Il territorio crolla sotto i nostri piedi ma occorrono interventi utili che possano nel migliore dei modi porre un rimedio seppur precario per evitare ulteriori disagi. Confidiamo mediante un appello disperato dell’ intervento di S.E. Il Prefetto di Vibo Valentia, persona fortemente attiva ed attaccata concretamente ai problemi dei territori. Occorre – afferma ancora il primo cittadino – un impegno deciso, di coordinamento affinché la Regione ed il Governo facciano la propria parte. Altro appello mi sento di rivolgerlo al Presidente L’andolina. Necessario intervenire con urgenza. Necessario garantire la viabilità, una viabilità quanto più possibile adeguata e manutentata. I crolli dovuti certamente alle cattive condizioni meteo non lasciano scampo alla reale situazione del territorio, ma una corretta ed adeguata manutenzione diventa di preminente interesse nei giusti periodi al fine di evitare ogni possibile altro danno. La situazione merita seria riflessione e non può essere sottovalutata. La preoccupazione costante dei cittadini pone noi amministratori in circostanza di forte difficoltà nel dare risposte corrette alla funzionalità dei servizi. Essi si riversano giustamente verso gli uffici comunali, chiedendo aiuto, sfiduciati come se una maledizione presenziasse perennemente sul nostro pertinente geografico. Occorre dare risposte evitando ancora una volta l’ indignazione di un territorio che spesso viene visto come senza speranza. Per questo – conclude Martino – chiedo con il cuore in mano un intervento concreto per scongiurare ennesime chiusure e l’isolamento obbligato».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato