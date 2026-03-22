Cosenza, il presidente Occhiuto contestato al seggio durante il voto per il referendum

l’episodio

COSENZA Il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto è stato contestato questa mattina a Cosenza, in uno dei seggi di via Negroni, dove si era recato per votare per il referendum sulla giustizia. Il governatore, appena arrivato presso la sede del voto, è stato preso di mira da una donna che lo ha accusato per la grave situazione della sanità calabrese, lamentando una regione che sta andando “a rotoli”. Dopo alcuni momenti di tensione, le forze dell’ordine hanno calmato la donna e riportato l’ordine all’interno del seggio, con le operazioni di voto che sono continuate regolarmente. (redazione@corrierecal.it)

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