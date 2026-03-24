Referendum, il Comitato sulla vittoria del No: «Una battaglia collettiva nata dal basso»

il dopo voto

CATANZARO Una vittoria che ha radici profonde nei territori e che oggi viene rivendicata come il risultato di un lavoro condiviso, costruito giorno dopo giorno. Dopo l’esito del referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, arriva la soddisfazione dei Comitati per il No attivi nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, protagonisti di una mobilitazione ampia e partecipata. Un percorso nato dal basso, come sottolineano gli stessi promotori, che hanno dato vita ai comitati attraverso il coinvolgimento diretto di associazioni, realtà civiche e organizzazioni sociali unite da una preoccupazione comune: difendere la Costituzione e l’equilibrio tra i poteri dello Stato. In provincia di Catanzaro il Comitato si è costituito attorno a una rete già solida e riconoscibile, con l’adesione di realtà come Cgil, Anpi, Arci, Libera, Auser, Federconsumatori e il Comitato No Autonomia Differenziata, insieme ad altre espressioni della società civile impegnate sui temi dei diritti e della legalità. Un lavoro che ha preso forma attraverso assemblee, incontri pubblici e momenti di confronto diffusi sul territorio. “Non è stata una battaglia forte e radicata, una mobilitazione unitaria e condivisa”, è il messaggio che emerge con forza. Una campagna che ha saputo parlare ai cittadini, spiegare nel merito i contenuti della riforma e costruire una partecipazione consapevole, come dimostrano i dati dell’affluenza. Particolarmente significativo, infatti, è stato il livello di coinvolgimento registrato nei territori, con una risposta ampia che ha accompagnato tutte le fasi della mobilitazione, dalla raccolta firme – che in poche settimane ha superato il mezzo milione di sottoscrizioni a livello nazionale – fino al voto finale. Alla base della posizione dei comitati, una critica chiara alla riforma proposta, ritenuta incapace di affrontare le reali criticità del sistema giustizia, come la durata dei processi o la carenza di personale, e orientata invece a intervenire sull’assetto costituzionale della magistratura. A pesare, secondo i promotori, anche il tentativo di comprimere i tempi del confronto pubblico, con una campagna referendaria ritenuta troppo breve rispetto alla portata delle modifiche proposte. Oggi, alla luce del risultato, il giudizio è netto: “È stata una vittoria della partecipazione e della democrazia”. Una risposta che, sottolineano, dimostra come la Costituzione continui a rappresentare un punto di riferimento forte per i cittadini, nonostante molte sue parti restino ancora inattuate. Il successo del No viene quindi letto come l’esito di un lavoro collettivo, capace di unire territori diversi e sensibilità differenti attorno a un obiettivo comune. Una mobilitazione che, da Catanzaro a Crotone fino a Vibo Valentia, ha trovato una sintesi nella difesa dei principi costituzionali. “Difendere la Costituzione non è una battaglia ideologica, ma una responsabilità collettiva”, avevano ribadito i promotori alla nascita dei comitati. Un principio che oggi, alla luce del voto, viene rilanciato come punto di partenza per il futuro.

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