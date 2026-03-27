Cosenza, crolla il muro di un palazzo nel centro storico – FOTO

il cedimento

COSENZA È crollato a Cosenza il muro del palazzo incendiato nel cantiere di via Campagna. Il crollo non ha coinvolto persone, essendo già l’area delimitata e interdetta al pubblico. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, subito intervenuti, lo stabile, da tempo in stato di abbandono, risulta interessato da condizioni strutturali precarie riconducibili, verosimilmente, a infiltrazioni d’acqua e al generale degrado dei locali vetusti, fenomeni già riscontrati in precedenti episodi analoghi verificatisi nella medesima area urbana. Non si registrano – come anticipato – feriti. Tuttavia, a causa della presenza di detriti sulla sede stradale e per ragioni di sicurezza, si è reso necessario interdire l’accesso al fabbricato adiacente. A seguito delle verifiche effettuate, il sindaco ha disposto, con apposita ordinanza, lo sgombero di sette nuclei familiari residenti nell’edificio limitrofo. Sul posto sono intervenuti anche personale della Polizia di Stato, agenti della Polizia Municipale e lo stesso Sindaco, al fine di coordinare le operazioni di messa in sicurezza e gestione dell’emergenza. Le operazioni di verifica e messa in sicurezza sono tuttora in corso.

La nota del Comune

In riferimento al crollo parziale di una porzione di muro di una palazzina già interdetta, avvenuto nel centro storico di Cosenza, alle spalle di Corso Telesio, all’altezza di piazzetta Toscano, l’Amministrazione Comunale informa che sono stati attivati tempestivamente tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’area. Sul posto si sono recati immediatamente il sindaco Franz Caruso e il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Mazzuca, insieme agli assessori Veronica Buffone e Pasquale Sconosciuto, al consigliere comunale Massimiliano D’Antoni e ai tecnici comunali, per verificare la situazione e coordinare le operazioni urgenti. Il crollo, fortunatamente, non ha causato feriti, anche grazie al fatto che l’area era già interdetta da tempo. A partire da domani mattina si procederà alla rimozione dei detriti e delle parti di muro ancora pericolanti, mentre successivamente si interverrà sulle condotte idriche per ripristinare la normale erogazione dell’acqua potabile. “L’assenza di feriti è la notizia più importante”. E’ quanto affermano congiuntamente il sindaco Franz Caruso ed il Presidente Giuseppe Mazzuca che proseguono: “L’interdizione preventiva dell’area ha dimostrato l’efficacia delle misure adottate. Siamo intervenuti immediatamente per rafforzare ulteriormente la sicurezza del sito e per avviare, senza ritardi, tutte le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di normalità. La tutela dei cittadini resta la nostra priorità assoluta. L’intervento tempestivo dell’Amministrazione conferma l’attenzione costante verso il centro storico e la sicurezza della comunità. Continueremo a monitorare con la massima attenzione queste situazioni, sostenendo ogni azione utile alla prevenzione e alla salvaguardia del nostro patrimonio urbano del nostro meraviglioso Centro Storico”. L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire l’evolversi della situazione, nel mentre il settore welfare del Comune ha attivato il pronto Intervento Sociale.

L’intervento di Alimena

Per il consigliere comunale Francesco Alimena si tratta di un muro già “destinato a cadere” e che rappresentava “l’impedimento che creava lo stallo nei lavori presso quel cantiere”. Secondo Alimena, a questo punto, i lavori potrebbero riprendere: “Avendo scelto il destino per altri, finalmente i lavori possono riprendere in quel tratto dove ben 3 immobili privati a rischio crollo (su 15 in tutto il Centro Storico) sono attualmente interessati dalla messa in sicurezza pubblica al fine di riaprire le strade al transito veicolare e pedonale e consentire alle famiglie sgomberate anni fa di rientrare nelle loro abitazioni. Nella mia idea iniziale c’era la cessione, proprio di quel terzo immobile, a ristrutturazione avvenuta, alla Curia come Oratorio per la Cattedrale”»”.

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