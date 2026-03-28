Calabria ancora su Rai 1, tra sport e benessere: da Cosenza al Pollino

Linea Verde Illumina

Torna questa settimana “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, in onda , oggi sabato 28 marzo alle 11.25 su Rai 1, con all’interno la rubrica “Benessere e territorio” con Elisa Silvestrin, che continua il suo tour in Calabria accompagnata da Andrea Lo Cicero. Saranno a Cosenza per partecipare ad una sessione di allenamento con la squadra di pallanuoto femminile della Serie A1, in un ecosistema sportivo moderno che favorisce il benessere in tutte le età. Poi a Saracena, uno dei borghi del Parco nazionale del Pollino, con Elisa che sperimenta i benefici degli oli essenziali estratti dagli agrumi della Piana di Sibari, per una cura del corpo autentica e sostenibile. Un tour tra sport e stile di vita, tra città e natura in una Calabria straordinaria. La rubrica è realizzata in collaborazione con Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione con Rai Com.