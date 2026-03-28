Militari Usa feriti in un raid iraniano

la guerra in medio oriente

ROMA Secondo quanto riportato da Nbc News, diversi militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Arabia Saudita. L’attacco ha preso di mira la base aerea Prince Sultan, e almeno un velivolo è stato danneggiato, secondo quanto riferito da due funzionari statunitensi. Nessuna dei feriti è considerato in pericolo di vita. Il raid avviene dopo che l’Iran ha avvertito che avrebbe imposto un “prezzo elevato” per gli attacchi contro i propri siti nucleari, avvenuti ieri. (Ansa)

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