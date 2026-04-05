Incidente a San Nicola Arcella, un ferito grave

i soccorsi

COSENZA Ennesimo incidente sulla Statale 18 Tirrena Inferiore: all’altezza di San Nicola Arcella un’auto con a bordo quattro ragazzi è rimasta coinvolta in uno scontro dopo che il conducente ha perso il controllo: un ferito è grave mentre gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica.