Vibo Marina, il futuro del turismo passa dal porto. Romeo incalza i “piani alti”: «Non basta la visione, servono investimenti»

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VIBO MARINA La vocazione turistica è la strada scelta. Di turismo, anche di alta qualità, ce n’è già, ma il potenziale del porto di Vibo Marina è ancora inespresso rispetto a quello che potrebbe davvero rappresentare. Parola del sindaco Enzo Romeo, che fin dal primo giorno del suo insediamento ha indicato l’infrastruttura più importante della Costa degli Dei come nodo fondamentale per il rilancio economico della città. Con scarsi risultati, obiettano i detrattori del primo cittadino: d’altronde i depositi costieri della Meridionale Petroli sono ancora lì e all’orizzonte, per ora, non si vedono grosse novità, mentre gli investimenti restano sulla carta e latitano molti servizi. Ma nell’area portuale il sindaco è quello con meno poteri in assoluto, come dimostra proprio la questione dei depositi costieri: a volte non basta la volontà, se non si hanno appoggi e risorse.

Dall’ambasciatore Usa ai Blue Marina Awards

Che Vibo Marina abbia un grande potenziale lo ha evidenziato anche Tilman J. Fertitta, l’ambasciatore americano che una settimana fa ha attraccato nel porto vibonese riservandogli grandi complimenti ed entusiasmo. «Un riconoscimento importante perché fa capire ciò che il porto potrebbe davvero essere» ha commentato ieri il sindaco Enzo Romeo, che ha avuto anche modo di interloquire con Fertitta. «Ci sarà magari la possibilità di instaurare anche rapporti di tipo economico con lui, ma la cosa più importante è che i vibonesi capiscano che è questo porto è una porta d’accesso ad una città che può veramente diventare importante per tutto il territorio». A fare da sfondo alle parole del sindaco centinaia di barche attraccate allo storico molo Marina Carmelo, ieri quarta tappa del Blue Marina Awards, fondati da Walter Vassallo (presente all’incontro), un prestigioso riconoscimento che sottolinea la qualità e l’importanza del turismo nautico nel porto vibonese.

«Non basta la visione, servono investimenti»

Durante l’incontro si è parlato di portualità turistica e identità territoriale, un connubio testimoniato dall’esperienza della famiglia Ranieri che da ormai generazioni porta avanti l’azienda. Anche se intorno, mancano servizi e investimenti. Sulla Meridionale Petroli l’iter è per ora in standby, con la speranza affidata a qualche “movimento dall’alto”, da Regione e Ministero. Per gli investimenti, l’Autorità portuale ha annunciato da poco 12 milioni di euro per il prossimo triennio che andranno a riqualificare aree strategiche del porto, visitato poco tempo fa dal Comitato di gestione guidato dal presidente Paolo Piacenza. Ed è a loro che il sindaco Romeo, velatamente, manda un ulteriore messaggio: non solo i vibonesi, ma anche «tutti gli enti che lavorano qui devono capire l’importanza che può avere questa infrastruttura. Questa è la cosa che noi speriamo possa essere intrapresa al più presto dall’Autorità portuale, da chi – come il Ministero – deve capire che oltre ad una visione si ha necessità di investimenti, di migliorare le banchine, di ospitare nel modo migliore chi arriva su questo porto».

Il caso della tensostruttura sul molo

Un esempio, con un pizzico di polemica nel finale, è la tensostruttura che sul molo dava la possibilità ai viaggiatori di stare al fresco. L’anno scorso fu apprezzata dai numerosi turisti che hanno scelto Vibo Marina non solo come destinazione, ma anche come scalo per partire in direzione Eolie. «Oggi – ha spiegato il sindaco – non c’è più neanche quella, io avevo chiesto all’Autorità di ricrearla. Questo significa creare le condizioni per accogliere, cominciando anche dalle piccole cose». (m.russo@corrierecal.it)

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