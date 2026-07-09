Protezione Civile, 24 milioni di euro per 7 regioni del Sud. C’è anche la Calabria

“cap rischio”

ROMA Rafforzare la capacità amministrativa e l’efficacia degli interventi di protezione civile nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. È questo l’obiettivo di “Cap Rischio – Strategie di protezione civile per i territori 21-27″, il progetto del Dipartimento della Protezione Civile che prosegue il lavoro già avviato nella programmazione 2014-2020 “PON Governance e Capacità Istituzionale” con le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Un Piano da 24 milioni di euro

Il Piano, che conta su un investimento complessivo di oltre 24 milioni di euro, finanziato nell’ambito del Programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021-2027, attraverso risorse nazionali e Fondi europei, sarà presentato lunedì 13 luglio a Roma, all’Acquario Romano. All’evento di lancio parteciperanno il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, i direttori del Dipartimento per le politiche di coesione, Riccardo Monaco e Federica Busillo, nonché presidenti di Regione e direttori di protezione civile dei territori interessati. Si tratta di un progetto strategico che, sottolinea Ciciliano, «punta ad investire sul capitale umano e sulle competenze tecniche di chi vive e gestisce quotidianamente i territori. La vera sfida della protezione civile moderna, infatti, non si gioca solo sull’emergenza, ma sulla capacità di prevenire e pianificare. Grazie a questo stanziamento e al supporto del Programma nazionale Capacità per la Coesione, mettiamo a disposizione delle amministrazioni locali dati, tecnologie e procedure standardizzate per accelerare la spesa e l’efficacia dei piani di prevenzione in territori splendidi ma fragili, rendendoli così capaci di resistere e reagire. È una grande operazione di sistema per un’Italia più coesa e più resiliente».

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