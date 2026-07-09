Confagricoltura al Meeting di Rimini

il programma

ROMA Come di consueto, Confagricoltura sarà al Meeting per l’Amicizia dei Popoli, alla Fiera di Rimini dal 21 al 26 agosto, con un ampio spazio dedicato al confronto, all’incontro e all’approfondimento.

Agricoltura, innovazione, sostenibilità: sono i pilastri della Confederazione che guideranno i numerosi appuntamenti in calendario nell’area targata Confagricoltura, al Padiglione A5, ben visibile grazie alla presenza di un trattore di ultima generazione concesso da FederUnacoma.

Lunedì 24 agosto, il presidente Massimiliano Giansanti parteciperà alla Tavola Rotonda nel programma ufficiale della manifestazione, “L’Italia delle aere interne: declino o sviluppo?”, con Raffaele Fitto, Bernardo Mattarella e Giorgio Vittadini. Ogni giorno, allo stand, rappresentanti delle istituzioni, esperti e imprenditori dialogheranno con i vertici di Confagricoltura sul primo settore dell’economia italiana, che opera per produrre beni essenziali, come il cibo, ma che può anche dare un grande contributo all’emancipazione energetica del Paese e alla decarbonizzazione. Rinnovabili, innovazione tecnologica, Intelligenza artificiale, ricerca scientifica saranno al centro del dibattito.

La FAI-Federazione Apicoltori Italiani, con l’ausilio di un’arnia, racconterà l’importante attività delle api e la vivacità del nostro comparto apistico. L’API–Associazione Piscicoltori Italiani, farà il punto sull’acquacoltura sostenibile.

Nel solco della visione di Confagricoltura, al Meeting l’agricoltura si apre al mondo: tornano così le rassegne culturali di ConfAgorà. L’associazione per la promozione culturale Civita organizzerà incontri sui borghi d’Italia, alla scoperta delle aree rurali. Francesco Clementi e Antonio Gaudioso presenteranno “Il gusto della libertà. Thomas Jefferson, il Vino Nobile di Montepulciano e la nascita degli Stati Uniti”, il libro che ripercorre il rapporto tra il presidente americano e una delle etichette simbolo del vino italiano. Gianluca Ansalone rifletterà sul senso di incertezza e di imprevedibilità che caratterizza la nostra epoca, a partire dal suo ultimo lavoro: “Estremi. Il mondo in bilico tra caos e polarizzazione”.

Nelle prossime settimane verrà diffuso il programma completo.

Nella foto una iniziativa di Confagricoltura al Meeting di Rimini 2024