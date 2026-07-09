Ance Calabria all’Assemblea nazionale: Antonio Ciucci eletto presidente all’unanimità

Associazione costruttori edili

CATANZARO Una rappresentanza di Ance Calabria, guidata dal presidente regionale Roberto Rugna, ha preso parte ieri a Roma all’Assemblea nazionale dell’Associazione nazionale costruttori edili che ha eletto all’unanimità Antonio Ciucci nuovo presidente dell’organizzazione. Un appuntamento che ha riunito i rappresentanti del sistema associativo provenienti da tutta Italia e che ha segnato il passaggio di testimone con la presidente uscente Federica Brancaccio.

Insieme a Rugna erano presenti i presidenti delle associazioni territoriali Luigi Alfieri (Catanzaro), Giuseppe Sammarco (Crotone), Michele Laganà (Reggio Calabria), Domenico Ceravolo (Vibo Valentia) e Giuseppe Galiano (Cosenza). Hanno partecipato ai lavori anche i direttori Luigi Leone, Dario Lamanna e Felice Iracà, oltre al vicepresidente nazionale Giovan Battista Perciaccante, che nel corso dell’ultimo mandato ha rappresentato la Calabria ai vertici dell’associazione.

L’Assemblea si è svolta in un clima di grande condivisione, confermando la designazione già espressa dal Consiglio generale dello scorso 16 giugno. Alla guida dell’Ance arriva così l’ingegnere romano Antonio Ciucci, presidente e amministratore delegato di Ircop, impresa specializzata nelle infrastrutture e nell’edilizia civile pubblica e privata, con una lunga esperienza maturata anche all’interno del sistema associativo.

Nel presentare il programma del mandato, Ciucci ha individuato in mercato, identità e innovazione le direttrici sulle quali costruire il futuro del settore. Tra le priorità indicate figurano la stabilità del mercato delle costruzioni, la tutela del contratto collettivo nazionale e del sistema bilaterale, il rafforzamento della struttura associativa e un’accelerazione sui processi di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano.

L’Assemblea ha inoltre eletto la nuova squadra di presidenza che affiancherà Ciucci nei diversi ambiti strategici, dalle opere pubbliche alla transizione ecologica, dall’innovazione tecnologica ai rapporti industriali.

La partecipazione della delegazione calabrese ha confermato il ruolo attivo di Ance Calabria nel confronto nazionale sulle prospettive del comparto delle costruzioni, chiamato nei prossimi anni ad affrontare le sfide legate agli investimenti infrastrutturali, alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità e alla competitività delle imprese.