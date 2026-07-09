A Vibo Marina arriva la Wind Surf, il veliero da crociera più grande al mondo

turismo in calabria

VIBO MARINA È arrivata questa mattina a Vibo Marina la Wind Surf, il veliero da crociera più grande al mondo di proprietà della compagnia Windstar Cruises. La nave è rimasta ormeggiata lontano dalla riva con i circa 250 passeggeri che sono sbarcati nel porto vibonese grazie ai tender, le piccole imbarcazioni d’appoggio. Il veliero ha incantato residenti e passanti grazie alla sua maestosità: una stazza da oltre 15 mila tonnellate, lungo circa 190 metri con 2.400 metri quadri di vele su 5 alberi e una capacità totale di più di 300 passeggeri. Varata nel 1989, è tra le navi più lussuose al mondo, segno di un turismo di lusso che è sempre più attratto dalla Costa degli Dei. I passeggeri scenderanno infatti a Vibo Marina per poi spostarsi e visitare tutte le località limitrofe. Un segnale di crescita e un riconoscimento per il porto vibonese, che da tempo ha virato sul turismo come propria vocazione. (redazione@corrierecal.it)

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