Villapiana “regina” delle multe per eccesso di velocità: nel 2025 incassati 7 milioni, più di Milano e Roma

l’indagine

ROMA Al primo posto c’è Firenze con oltre 19 milioni di euro, seguita da Bologna con oltre 9 milioni incassati. Subito dopo, però, c’è Villapiana, comune del Cosentino, con i suoi 7 milioni incassati, seguita da Fiumicino e Milano. Sono i dati relativi alle sanzioni elevate per violazione del Codice della Strada in Italia emersi in un’indagine di Facile.it che ha elaborato i dati sul Rendiconto proventi violazioni codice della strada pubblicati dai comuni – Direzione Centrale della Finanza Locale. In totale sono 284 i milioni di euro pagati per eccesso di velocità. Limitando l’analisi ai capoluoghi di provincia, le prime posizioni sono occupate da Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova, che tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione hanno registrato proventi per oltre 46 milioni.

La classifica nazionale

Analizzando la classifica, al primo posto si trova Firenze, che lo scorso anno ha incassato un importo pari a 19.718.932 euro. Seguono Bologna, con 9.214.556 euro e Milano, con 6.948.884 euro. Ai piedi del podio si trova Padova (5.725.268 euro), seguita da Genova (4.883.831 euro), Palermo (4.226.650 euro) e Ravenna (3.984.320 euro). Chiudono la classifica dei primi 10 Comuni Modena (3.382.592 euro), Treviso (2.888.105 euro) e Venezia (2.660.520 euro). Roma, curiosamente, si posiziona solo al dodicesimo posto tra le città capoluogo di provincia, con un importo incassato pari a 2.308.276 euro. Estendendo l’analisi anche ai comuni non capoluogo, nelle prime posizioni si trovano Villapiana, in provincia di Cosenza, che nel 2025 ha dichiarato proventi per ben 6.990.889 euro, Fiumicino in provincia di Roma (6.977.786 euro), Galatina in provincia di Lecce (5.365.680 euro) e Cittadella in provincia di Padova (3.453.711 euro).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato