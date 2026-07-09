Musica in lutto, morta la cantante Bonnie Tyler

L’ADDIO

La cantante gallese Bonnie Tyler, voce roca e potente di successi come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It’s a Heartache, è morta ieri all’età di 75 anni in un ospedale in Portogallo. A maggio era stata ricoverata d’urgenza in un ospedale di Faro per un intervento chirurgico intestinale ed era stata messa in coma farmacologico. In un aggiornamento diffuso il mese scorso, un portavoce aveva comunicato che la cantante era uscita dal coma, ma che le sue condizioni restavano molto gravi e che si trovava ancora in terapia intensiva. Considerata una delle icone musicali degli anni Ottanta, Bonnie Tyler aveva tenuto il suo ultimo concerto allo Shepherd’s Bush Empire di Londra il 19 marzo scorso. Sulla sua pagina Facebook ufficiale aveva descritto quella serata come «fantastica». Pochi giorni dopo avrebbe dovuto esibirsi a Cardiff, il 21 marzo, ma il concerto era stato riprogrammato per dicembre.

Nata nel 1951 a Neath, in Galles, Bonnie Tyler iniziò a cantare in chiesa e lasciò la scuola a 16 anni. Prima di affermarsi nel mondo della musica lavorò in un negozio di alimentari. Nel 1975 fu scoperta dal talent scout Roger Bell in un locale di Swansea e, pochi mesi dopo, firmò un contratto con la Rca.

La cantante si fece notare per la prima volta con il singolo Lost in France, pubblicato nel 1976. Poco dopo si sottopose a un intervento chirurgico per rimuovere alcuni noduli dalle corde vocali. Non avendo osservato il necessario periodo di riposo dopo l’operazione, acquisì quella raucedine che sarebbe poi diventata il suo tratto distintivo.

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