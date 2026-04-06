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Incidente sulla Statale 106 a Corigliano-Rossano: ci sono feriti gravi
Lo scontro all’altezza di contrada Torricella. Sul posto i soccorsi
Pubblicato il: 06/04/2026 – 20:29
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CORIGLIANO ROSSANO Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore sulla strada statale 106, all’altezza di contrada Torricella a Corigliano Rossano. Secondo le prime informazioni, lo scontro non avrebbe causato vittime, ma si registrano feriti in condizioni critiche. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 per prestare le prime cure, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi del caso e al personale della Socas per il soccorso stradale. Il traffico risulta attualmente rallentato, con code e disagi per gli automobilisti in transito.
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