Arresto cardiaco in campo, muore un 15enne

shock in abruzzo

PESCARA Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre praticava sport. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, nell’area metropolitana Pescara Chieti. Stando alle prime informazioni, il giovane si è improvvisamente accasciato a terra. E’ stato subito assistito dai presenti, anche con l’utilizzo del defibrillatore automatico. Poi l’arrivo del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove poco dopo è morto. (Ansa)

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