Cosenza ricorda Biagio Lecce, imprenditore e presidente rossoblù: il 13 aprile omaggio in Comune

l’iniziativa

COSENZA Un momento di memoria collettiva e di riconoscenza verso una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia imprenditoriale e sportiva non solo della città bruzia ma dell’intera regione. Lunedì 13 aprile, alle ore 11:30, nella sala dell’Palazzo dei Bruzi, il Comune di Cosenza promuove un’iniziativa dedicata a Biagio Lecce, ricordato come benemerito imprenditore, benefattore e presidente della società sportiva cittadina.

L’appuntamento, organizzato dalla Presidenza del Consiglio comunale in collaborazione con la Commissione Sport e Cultura, intende ripercorrere la figura di Biagio Lecce sotto diversi punti di vista: umano, imprenditoriale e sportivo. Un tributo istituzionale che restituisce centralità a una personalità che ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo economico locale e alla crescita del calcio cosentino.

Ad aprire i lavori sarà Mimmo Frammartino, presidente della Commissione Sport e Cultura, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale. Previsti poi gli interventi dello storico Stefano Vecchione, che offrirà un inquadramento del contesto storico in cui operò Lecce, e la testimonianza di Giovanni Paolo Pagliuso, già presidente del Cosenza calcio, che ne ricorderà l’impegno e la visione nel mondo sportivo.



Figura centrale nella storia cittadina, Biagio Lecce è stato protagonista non solo nel settore industriale, con il suo pastificio, ma anche nel rilancio del calcio bruzio durante gli anni della sua presidenza. Un’eredità che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per la comunità.

Nei giorni scorsi anche il Corriere della Calabria ha dedicato un approfondimento alla sua figura, ripercorrendone la storia imprenditoriale e sportiva, dal pastificio al Cosenza calcio, attraverso un’intervista al figlio Piergiorgio Lecce. L’iniziativa del 13 aprile si inserisce dunque in questo solco, con l’obiettivo di preservare la memoria e trasmettere alle nuove generazioni il valore di esperienze che hanno segnato la storia di Cosenza. Un’occasione non solo celebrativa, ma anche di riflessione sul rapporto tra impresa, sport e identità territoriale. (redazione@corrierecal.it)

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