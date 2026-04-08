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il bel gesto di civiltà

Rende, tredicenne egiziano trova una borsa con denaro e la restituisce al proprietario

Rende, tredicenne egiziano trova una borsa con denaro e la restituisce al proprietario

Pubblicato il: 08/04/2026 – 20:26
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Rende, tredicenne egiziano trova una borsa con denaro e la restituisce al proprietario

RENDE «Apprendiamo con vivo piacere il bel gesto del tredicenne di origine egiziana, che ha trovato una borsa smarrita contenente denaro, documenti e altri valori e, con l’aiuto dei propri familiari, ha rintracciato il proprietario per restituirla». Lo scrive n una nota l’amministrazione comunale di Rende. «Come Amministrazione di Rende – prosegue la nota – siamo felici che questa vicenda, capitata proprio nel nostro territorio, faccia notizia, a dispetto di una narrazione diffusa secondo la quale i migranti sarebbero responsabili soprattutto di atti di criminalità, piccola e grande. Al contrario, l’onestà disinteressata di questo giovanissimo immigrato ribadisce che la maggior parte di coloro che bussano alle nostre porte per trovarvi accoglienza, è costituita da persone oneste e desiderose di condividere con noi il loro avvenire contribuendo al loro benessere. Sapere che molti sono capaci di gesti simili a quello del ragazzino egiziano ci fa ben sperare: l’integrazione, che passa attraverso questi piccoli grandi gesti, non solo è possibile, ma anche bella e desiderabile».

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