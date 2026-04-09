Castrolibero, “Rinascita Civica” conferma Nicoletta Perrotti. «Candidata sindaco con ancora più forza»

la risposta politica

CASTROLIBERO Dopo settimane di tensioni interne, accuse velate e manovre sotterranee, Rinascita Civica rompe il silenzio e rilancia con un messaggio netto: il progetto politico non arretra, ma si compatta. E lo fa blindando con ancora maggiore determinazione la candidatura a sindaco di Nicoletta Perrotti. La lista civica parla apertamente di “tre mesi di azioni sleali”, denunciate come tentativi costruiti ad arte per incrinare la serenità e la coesione della lista civica. Sul banco degli imputati finiscono anche quelle che vengono definite “riunioni carbonare”, incontri riservati e dinamiche parallele che, secondo Rinascita Civica, avrebbero avuto il solo obiettivo di destabilizzare il percorso politico avviato. Ma la replica arriva dura e senza ambiguità: «Rinascita Civica c’è, ed è oggi più forte e determinata di prima. Confermiamo con rinnovato impegno il nostro pieno sostegno a Nicoletta Perrotti, candidata sindaco, figura leale, preparata, competente e pronta ad assumere la guida della città». Un passaggio che suona come una risposta politica diretta a quanti, nelle ultime settimane, avevano ipotizzato fratture insanabili all’interno della coalizione. La lista rivendica unità, compattezza e una leadership riconosciuta, rilanciando la sfida elettorale con toni combattivi. Non manca poi un affondo sul piano della coerenza politica. Da Rinascita Civica arriva infatti una richiesta esplicita rivolta ad Angelo Gangi, Raffaella Ricchio e Francesco Serra: «Essendo stati eletti con Rinascita Civica, ci aspettiamo che passino coerentemente adesso nel gruppo Castrolibero nel Cuore». Una presa di posizione che apre ora un nuovo fronte nel quadro politico cittadino e che potrebbe ridefinire equilibri e appartenenze all’interno del Consiglio comunale. La campagna elettorale entra così in una fase decisiva, segnata da tensioni crescenti e da un messaggio chiaro lanciato da Rinascita Civica: il progetto va avanti, e Nicoletta Perrotti resta il punto fermo attorno a cui costruire la sfida per il governo di Castrolibero. L’essenza della lista rimane intatta, sempre orientata al bene della città, piuttosto che a protagonismi o aspirazioni personali.

(redazione@corrierecal.it)

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