Catanzaro, che beffa ad Avellino: al 95′ pareggia il portiere Iannarilli

calcio serie b

AVELLINO L’eroe del Partenio? Senza dubbio Antony Iannarilli: torna in porta dopo quasi sei mesi per il forfait di Daffara e sigla il gol che vale l’1-1 finale contro il Catanzaro. L’estremo difensore degli irpini al 95′, di testa su cross di Insigne, ha infatti battuto il collega Pigliacelli. Finisce in parità tra Avellino e Catanzaro. Nel primo tempo le due squadre hanno provato a giocare senza farsi del male. Diverso l’atteggiamento nella ripresa. Dopo un gol fallito dagli irpini con Missori, passa in vantaggio il Catanzaro. Sugli sviluppi di un angolo battuto da Pontisso, indisturbato Iemmello devia il pallone in rete.

Attraverso le sostituzioni i due tecnici provano a cambiare l’atteggiamento tattico delle loro formazioni, per motivi diametralmente opposti. Al 75′ la partita cambia con l’espulsione di Brighenti, che atterra in area Favilli. Dal dischetto va lo stesso attaccante che si fa neutralizzare da Pigliacelli. All’ultimo istante della gara – però – il portiere degli irpini, Iannarilli, portatosi nell’area avversaria, di testa riesce a beffare il collega Pigliacelli regalando all’Avellino un meritato pareggio. Consulto al Var e gol convalidato. Iannarilli aveva già realizzato un gol nella sua carriera nella stagione 2014/2015: all’epoca militava in Serie C con la maglia del Gubbio e segnò l’1-1 nel match contro il Grosseto.

Nel dopo-partita tutta l’amarezza delle Aquile: «Abbiamo controllato il gioco e fatto una partita attenta. Prendere gol all’ultimo secondo lascia l’amaro in bocca, ma dobbiamo andare avanti», commenta mister Aquilani. Per Iemmello «subire la rete al novantaquattresimo brucia. Occupiamo una posizione meritata in classifica e penso che abbiamo ancora margini di miglioramento».

Il tabellino

AVELLINO (4-3-1-2)

Iannarilli 8; Cancellotti 5.5 (19′ st Insigne 6), Simic 6 Enrici 6, Sala 6; Sounas 6 (33′ st Le Borgne sv), Palmiero 6, Kumi 5 (1′ st Missori 6); Palumbo 5.5 (19′ st Favilli 4.5); Russo 6, Biasci 5 (19′ st Patierno 5.5). In panchina: Pane, Sassi, Tutino, Pandolfi, D’Andrea, Armellino, Besaggio, Fontanarosa. Allenatore: Ballardini 6.5.

CATANZARO (3-4-2-1)

Pigliacelli 5; Brighenti 5, Antonini 6.5, F. Jack 5.5 (40′ st Verrengia sv); Favasuli 6, Pontisso 7 (33′ st Buglio sv), Petriccione 6 (30′ pt Pompetti 6), Di Francesco 7 (33′ st Frosinini sv); Liberali 6 (33′ st Esteves sv), Rispoli 6; Iemmello 7. In panchina: Marietta, Borrelli, Esteves, Bash, Oudin, Koffi, Ardizzone. Allenatore: Aquilani 6.5.

ARBITRO: Tremolada di Monza 6.5

RETI: 15′ st Iemmello, 50′ st Iannarilli

NOTE: pomeriggio tiepido, terreno in condizioni perfette. Spettatori: 8.989, di cui 65 ospiti. Espulso al 30′ st Brighenti per doppia ammonizione. Al 31′ st Pigliacelli ha parato un rigore a Favilli. Ammoniti: Petriccione, Russo, Sounas, Cancellotti, Brighenti, Pontisso, Di Francesco. Angoli: 5-1. Recupero: 4′; 4′.

Foto da facebook profilo Antony Iannarilli

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato